CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан четырех тысяч военнослужащих

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявит об отправке в Афганистан дополнительно четыре тысячи американских военнослужащих. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в воскресенье телеканал CBS со ссылкой на собственные источники.

"Официальные лица ожидают, что президент объявит о стратегии, которая отвечает запросам военачальников на местах и позволяет отправить (в Афганистан — ред.) порядка четырех тысяч военнослужащих", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, речь также пойдет об оказании давления на Пакистан в вопросе предоставления убежища террористам.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп в понедельник вечером выступит с обращением к американским военнослужащим и народу по поводу ситуации в Афганистане и в Южной Азии.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье вернулся в Вашингтон после 17-дневного рабочего отпуска в своем гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси).