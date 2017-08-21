Работа по тушению остаточных очагов пожара в заповеднике «Хосровский лес» продолжается. 20-го августа в этих работах прономали участие 100 спасателей и 10 сотрудников лесничества.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, проводились работы по тушению 149 дымящихся очагов и 5 дымящихся деревьев.

На месте осуществляют дежурство сотрудники полиции Араратского отдела полиции Армении.

Ранее сообщалось, что в работы по тушению огня подключены природоохранные и Вооруженные силы, местное население. Работу осуществлял также российский противопожарный самолет Ил-76, который создавал пояса безопасности и влажную атмосферу с целью исключения возможности повторного возгорания.

Отметим, самолет Ил-76 МЧС России утром 15 августа начал полеты для тушения крупного пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении. Российский самолет Ил-76 способен за один раз сбросить на очаг пожара 42 тонны воды, а также создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 м, площадью около 50 тысяч кв. метров. Он считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире. Российский самолет отправляется на заправку на аэродром «Эребуни» в Ереване.

Напомним, 12 августа, в 12:30 по ереванскому времени, в Спасательную службу министерства по чрезвычайным ситуациям Армении поступило сообщение о том, что на территории государственного заповедника «Хосровский лес» вспыхнул пожар, который в последующие дни стремительно распространялся. В работы по тушению огня были подключены природоохранные и Вооруженные силы, сотрудники полиции, представители государственных организаций и частных компаний, местное население. Днем 13 августа к тушению пожара был подключен военный вертолет Минобороны РА, а глава МЧС Армении Давид Тоноян обратился к российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой об оказании содействия и предоставлении специального самолета для участия в работах по тушению пожара.

Ранее глава МЧС Армении сообщил, что вспыхнувший в заповеднике лесной пожар стал самым крупным в республике за последнюю четверть века. А министр охраны природы РА Арцвик Минасян заявил, что пожар, охвативший территорию государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении, распространялся стремительно, и оперативные действия оказались безрезультатными как ввиду характеристик самой местности, так и исходя из климатических особенностей. «Пожар охватил значительную часть заповедника, что в экологическом плане считается чрезвычайно большим ущербом. Ущерб нанесен как флоре, столетним деревьям, так и животному миру», – заявил министр.