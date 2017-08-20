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На Холме  Почета  в  Гюмри должностнные лица Армении и России почтили память погибших в  русско-турецких  войнах


На Холме  Почета  в  Гюмри состоялось поминальное  мероприятие, где  высокопоставленные лица Армении и России почтили память погибших в  русско-турецких  войнах XIX, возложив цветы  и венки к  мемориалу героев. Присутствующие  минутой  молчания почтили память отдавших жизни в этой  войне.

Прозвучали гимны  двух стран, затем молебен за упокой погибших воинов отслужил отец  Андрей.   

На церемонии присутствовали  представители городской  и областной  властей, консул РФ  Александр Копнин, официальные лица, офицеры  и военнослужащие  102-й российской  военной  базы.

В своей  речи вице-губернатор области Сейран Петросян отметил вековую дружбу  армянского и русского народов, подчеркнув, что одним из ярких символов этой  дружбы  стал этот Мемориал. Открытие  Холма  Почета  в  Гюмри, сказал он, это поистине  историческое событие. 

«Семь лет назад, 20 августа был открыт этот памятник – в присутствии президентов России и Армении. Это событие  еще больше скрепило многовековую дружбу  наших народов. Этот памятник стал еще одним  свидетельством того, что наши народы помнят и свято чтят память своих сынов. И сегодня, спустя семь лет, мы  вновь собрались, чтобы вновь и вновь почтить их память», - как  передает Арменпресс, сказал Сейран Петросян.

О проверенной  веками дружбе  русского и армянского народов говорили также мэр Гюмри  Самвел Баласанян, новоназначенный  консул РФ  Александр Копнин, выразивший  благодарность армянскому  народу  за заботливое  отношение и непреходящую память об исторических событиях.  

В 2009г. по инициативе властей Ширакской и Ульяновской  областей совместно с армяно-российской благотворительной  организацией «Дело чести» здесь был построен Мемориал, увековечивший  память русских офицеров. Открытие памятника состоялось в 2010 году.



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