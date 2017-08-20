На Холме  Почета  в  Гюмри должностнные лица Армении и России почтили память погибших в  русско-турецких  войнах

На Холме Почета в Гюмри состоялось поминальное мероприятие, где высокопоставленные лица Армении и России почтили память погибших в русско-турецких войнах XIX, возложив цветы и венки к мемориалу героев. Присутствующие минутой молчания почтили память отдавших жизни в этой войне.

Прозвучали гимны двух стран, затем молебен за упокой погибших воинов отслужил отец Андрей.

На церемонии присутствовали представители городской и областной властей, консул РФ Александр Копнин, официальные лица, офицеры и военнослужащие 102-й российской военной базы.

В своей речи вице-губернатор области Сейран Петросян отметил вековую дружбу армянского и русского народов, подчеркнув, что одним из ярких символов этой дружбы стал этот Мемориал. Открытие Холма Почета в Гюмри, сказал он, это поистине историческое событие.

«Семь лет назад, 20 августа был открыт этот памятник – в присутствии президентов России и Армении. Это событие еще больше скрепило многовековую дружбу наших народов. Этот памятник стал еще одним свидетельством того, что наши народы помнят и свято чтят память своих сынов. И сегодня, спустя семь лет, мы вновь собрались, чтобы вновь и вновь почтить их память», - как передает Арменпресс, сказал Сейран Петросян.

О проверенной веками дружбе русского и армянского народов говорили также мэр Гюмри Самвел Баласанян, новоназначенный консул РФ Александр Копнин, выразивший благодарность армянскому народу за заботливое отношение и непреходящую память об исторических событиях.

В 2009г. по инициативе властей Ширакской и Ульяновской областей совместно с армяно-российской благотворительной организацией «Дело чести» здесь был построен Мемориал, увековечивший память русских офицеров. Открытие памятника состоялось в 2010 году.