Известны преференциары социальных квартир в Гюмри. 20 августа в мэрии Гюмри состоялась жеребьевка социальных квартир. С этой целью В 2016г. был подписан меморандум о сотрудничестве между мэром Гюмри Самвелом Баласаняном и исполнительным директором благотворительного фонда АРДА Грахатом Степаняном.

Для строительства были выделены недостроенные дома в городском квартале Ани. На первом этапе было построено 11 квартир – 10 однокомнатных и 1 – трехкомнатная. 6 семей получили квартиры вне очереди – исходя из социального положения (среди них были те, чей дом обрушился несколько дней назад).

В комиссию в целом поступило 33 заявления, из них 10 не соответствовали установленным критериям, а 5 семей позднее отказались от программы.

В ходе церемонии раздачи квартир мэр поблагодарил всех лиц и все организации, которые оказали содействие в выполнении этой программы.

В своем слове директор благотворительного фонда АРДА Грахат Степанян выразил надежду, что программа будет иметь продолжение.

Квартиры будут сданы в эксплуатацию 22 августа – частично меблированные, со всеми коммунальными удобствами. Квартиры предоставляются при обязательном условии – сдать прежние жилые вагончики-времянки.