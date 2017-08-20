Время в Ереване: 11:07:36,   20 Август

Известны преференциары  социальных квартир в  Гюмри


Известны преференциары  социальных квартир в  Гюмри. 20 августа  в  мэрии Гюмри состоялась жеребьевка социальных квартир. С этой  целью В 2016г. был подписан меморандум о сотрудничестве между мэром Гюмри Самвелом Баласаняном и исполнительным директором благотворительного фонда АРДА Грахатом  Степаняном.

Для  строительства  были выделены  недостроенные дома  в  городском квартале Ани. На первом этапе было построено 11 квартир – 10 однокомнатных и 1 – трехкомнатная. 6 семей получили квартиры  вне  очереди – исходя из социального положения (среди них были те, чей  дом обрушился несколько дней  назад).

В комиссию в  целом поступило 33 заявления, из них 10 не  соответствовали установленным критериям, а 5  семей позднее отказались от программы. 

В ходе  церемонии раздачи квартир мэр поблагодарил всех лиц и все организации, которые оказали содействие  в  выполнении этой  программы.

В своем слове директор благотворительного фонда АРДА Грахат Степанян  выразил надежду, что программа будет иметь продолжение. 

Квартиры будут сданы в  эксплуатацию 22 августа – частично меблированные, со всеми коммунальными удобствами. Квартиры  предоставляются при обязательном  условии – сдать прежние жилые вагончики-времянки.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации