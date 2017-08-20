Надеюсь, сумеем сделать что-то значительное для  своей  страны – Аркадий Мкртчян

Член национальной мужской сборной Армении по баскетболу Аркадий Мкртчян прокомментировал поражение от команды Боснии и Герцеговины.

«Мы могли преодолеть этот тур, но не получилось. У нас прекрасные болельщики, они нас очень поддержали. Надеюсь, эта команда вернется, мы будем больше играть вместе и сумеем сделать что-то значительное для своей страны», – как передает Арменпресс, сказал Аркадий Мкртчян.

Национальная мужская сборная Армении по баскетболу потерпела поражение от команды Боснии и Герцеговины со счетом 66:83. Сборная могла надеяться на участие в отборочном туре чемпионата мира только в случае победы в этой встрече.