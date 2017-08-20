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Надеюсь, сумеем сделать что-то значительное для  своей  страны – Аркадий Мкртчян


Член национальной  мужской сборной  Армении по баскетболу Аркадий Мкртчян прокомментировал поражение от команды Боснии и Герцеговины.

 «Мы могли преодолеть этот тур, но не получилось. У  нас прекрасные  болельщики, они нас очень поддержали. Надеюсь, эта  команда вернется, мы  будем больше  играть вместе  и  сумеем сделать что-то значительное для  своей  страны», – как  передает Арменпресс, сказал Аркадий Мкртчян.

Национальная   мужская сборная  Армении по баскетболу потерпела поражение от команды Боснии и Герцеговины со счетом 66:83. Сборная могла надеяться на участие в  отборочном туре  чемпионата мира только в случае победы в  этой  встрече.



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