Пожарные потушили все очаги возгорания на травяных участках

19-20 августа в ЦКУ МЧС РА поступили сигналы о случаях возгорания на травяных участках.

В частности, в селе Зоракан (Тавушская область) сгорело около 10 га, в селе Хачик (Вайоцдзорская область) – около 1 га, в селе Агарак (Сюникская область) около 1000 кв/м лугов.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, все очаги возгорания на травяных участках были купированы и потушены.