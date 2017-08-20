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Пожарные потушили все очаги возгорания на травяных участках


19-20 августа в ЦКУ  МЧС РА поступили сигналы о случаях возгорания на  травяных участках.

В частности, в  селе Зоракан (Тавушская область) сгорело около 10 га, в селе Хачик (Вайоцдзорская область) – около 1 га, в селе Агарак (Сюникская область) около 1000 кв/м лугов.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, все очаги возгорания на  травяных участках были купированы  и потушены.



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