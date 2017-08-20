В  этом году  удача на нашей стороне – Генрих Мхитарян

Член национальной сборной Армении и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал вторую подряд победу «красных дьяволов».

«Нам было сложно в первом тайме. Все стало намного легче, когда забили 3-й и 4-й гол. У нас расширилось пространство для игры. В этом году удача на нашей стороне, надеюсь – так и продолжим», – как передает Арменпресс, сказал Генрих Мхитарян.

Во 2 туре «Суонси Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4. К концу тайма «красные дьяволы» воспользовались стандартной ситуаций. После обыгрывания углового Эрик Бали вывел «Манчестер Юнайтед» вперед. На 80 минуте при подаче Генриха Мхитаряна счет удвоил новичок Лукаку. Спустя минуту вновь при подаче Мхитаряна гол забил Погба. «Манчестер Юнайтед» продолжал удерживать инициативу и забил 4-й мяч. Здесь отличился Марсиал. Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Манчестер Юнайтед», но на 85 минуте его заменили.