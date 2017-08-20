Время в Ереване: 11:07:36,   20 Август

В  Армении  погода ожидается без осадков


21-25 августа в республике погода ожидается без осадков.

Ветер  юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура  воздуха  21-23 августа  повысится на 2-3 градуса, затем на столько же  понизится.

Как стало известно Арменпресс из официального сайта МЧС РА, в Ереване 21-25 августа  также погода ожидается без осадков.

 



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