В  Армении  погода ожидается без осадков

21-25 августа в республике погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха 21-23 августа повысится на 2-3 градуса, затем на столько же понизится.

Как стало известно Арменпресс из официального сайта МЧС РА, в Ереване 21-25 августа также погода ожидается без осадков.