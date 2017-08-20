Юра Мовсисян вышел на замену в  конце матча

В 26 туре регулярного чемпионата MLS Западного побережья «Реал Солт Лейк» проиграл.

Как передает Арменпресс, соперником RSL был «ДС Юнайтед». RSL проиграл со счетом 3:1.

Экс-член национальной сборной Армении по футболу Юра Мовсисян не был заявлен в стартовом составе, он вышел на замену в конце матча – на 86 минуте.

По итогам этого тура RSL на 8 месте.