Время в Ереване: 11:07:36,   20 Август

Юра Мовсисян вышел на замену в  конце матча


В 26 туре регулярного чемпионата MLS Западного побережья «Реал Солт Лейк» проиграл.

Как  передает Арменпресс, соперником RSL был «ДС Юнайтед». RSL проиграл со счетом 3:1.

Экс-член национальной  сборной  Армении по футболу Юра Мовсисян не был заявлен в  стартовом составе, он вышел на замену в  конце матча – на 86 минуте.

По итогам этого тура RSL на 8 месте.

 



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