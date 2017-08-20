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Камо Ованисян помог команде «Торпедо-БЕЛАЗ» одержать победу


Член национальной  сборной  Армении по футболу  Камо Ованисян участвовал в очередном матче команды «Торпедо-БЕЛАЗ».

Как  передает Арменпресс, в 19 туре первенства Беларуси  «Торпедо-БЕЛАЗ» дома обыграл команду «Витебск» со счетом 2:0.

Защитник национальной  сборной  Армении по футболу  Камо Ованисян был в стартовом составе «Торпедо-БЕЛАЗ», но на 66 минуте его заменили.

После  этой  победы у  команды 28 очков, и она занимает 7 место.



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