Камо Ованисян помог команде «Торпедо-БЕЛАЗ» одержать победу

Член национальной сборной Армении по футболу Камо Ованисян участвовал в очередном матче команды «Торпедо-БЕЛАЗ».

Как передает Арменпресс, в 19 туре первенства Беларуси «Торпедо-БЕЛАЗ» дома обыграл команду «Витебск» со счетом 2:0.

Защитник национальной сборной Армении по футболу Камо Ованисян был в стартовом составе «Торпедо-БЕЛАЗ», но на 66 минуте его заменили.

После этой победы у команды 28 очков, и она занимает 7 место.