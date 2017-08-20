ДТП на перекрестке улиц  Бабаджаняна-Андраника

16 августа в 01:30 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на перекрестке ереванских улиц Бабаджаняна-Андраника произошло ДТП: столкнулись машины Mercedes и Volkswagen, нужна помощь.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что столкнулись машины Mercedes и Volkswagen Passat с г/н 88 US 009.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, еще до приезда спасателей в МЦ «Астхик» с травмами разной степени тяжести были госпитализированы А.П., Р.Д., Г.К.,М.Е. Состояние последнего врачи оценили как крайне тяжелое.

Спасатели замыли территорию и обесточили автомобили.