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ДТП на перекрестке улиц  Бабаджаняна-Андраника


16 августа в 01:30 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на   перекрестке ереванских улиц  Бабаджаняна-Андраника произошло ДТП: столкнулись машины Mercedes и  Volkswagen, нужна помощь.

На место выехал боевой  расчет.

Выяснилось, что столкнулись машины Mercedes и  Volkswagen Passat  с г/н 88 US 009.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, еще до приезда спасателей в МЦ «Астхик» с  травмами разной  степени тяжести были госпитализированы А.П., Р.Д., Г.К.,М.Е. Состояние  последнего врачи оценили как крайне  тяжелое.

Спасатели замыли территорию и обесточили автомобили.

 



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