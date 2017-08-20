Мощь, сила, темп: Тьери Анри – о Генрихе  Мхитаряне

Экс-член лондонского «Арсенала» Тьери Анри поделился впечатлениями о Генрихе Мхитаряне после игры с командой «Суонси».

«Мощь, сила, темп. Вроде внешне Мхитарян не очень высок, не так силен, но он умеет так держать темп игры, так видеть соперника… великолепно!», - как передает Арменпресс, сказал Тьери.

Во 2 туре «Суонси Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4. К концу тайма «красные дьяволы» воспользовались стандартной ситуаций. После обыгрывания углового Эрик Бали вывел «Манчестер Юнайтед» вперед. На 80 минуте при подаче Генриха Мхитаряна счет удвоил новичок Лукаку. Спустя минуту вновь при подаче Мхитаряна гол забил Погба. «Манчестер Юнайтед» продолжал удерживать инициативу и забил 4-й мяч. Здесь отличился Марсиал. Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Манчестер Юнайтед», но на 85 минуте его заменили.