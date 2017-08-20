Время в Ереване: 11:07:36,   20 Август

IV Ереванский  фестиваль пива собрал больше участников  и гостей


В рамках программы  мэрии «Ереванское лето – 2017» у  Лебединого озера состоялся полюбившийся жителям и гостям столицы праздник - IV Ереванский  фестиваль пива. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, свою продукцию представили ведущие пивные  компании, а кафе и пабы предстали  перед посетителями своими лучшими традициями.

На мероприятии присутствовали вице-мэр Арам Сукиасян, помощник  мэра Мария Барагамян, а  также начальник  отдела  туризма мэрии Геворг Орбелян. 

«Этот фестиваль вместе  с фестивалями «Вкусный Ереван» и «Ереван ТАРАЗ» стал составной  частью  туристической жизни города. Он очень полюбился жителям и гостям столицы и с каждый  годом собирает все  больше туристов», - сказала Мария Барагамян.

Большим  ассортиментом пива и оригинальными закусками гостей  угощали компании, представившие  марки  «Ереванское  пиво», «Гюмри», «Александрополь», «Котайк»,  рсеторан Beer Academia, паб «Янки» чешский  ресторан  Karloff, кафе BeerMania. Впервые  в  этом году участвовали заводы «Алаверди» и «Дилижан», а также пабы Wild West и Barel.

Для посетителей  были организованы различные игры  и развлечения.

Неповторимым этот вечер сделала богатая концертная программа. Среди других живым исполнением порадовали всех группа  Aleksandrapol и DJ Leo.

 



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