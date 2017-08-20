IV Ереванский  фестиваль пива собрал больше участников  и гостей

В рамках программы мэрии «Ереванское лето – 2017» у Лебединого озера состоялся полюбившийся жителям и гостям столицы праздник - IV Ереванский фестиваль пива.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, свою продукцию представили ведущие пивные компании, а кафе и пабы предстали перед посетителями своими лучшими традициями.

На мероприятии присутствовали вице-мэр Арам Сукиасян, помощник мэра Мария Барагамян, а также начальник отдела туризма мэрии Геворг Орбелян.

«Этот фестиваль вместе с фестивалями «Вкусный Ереван» и «Ереван ТАРАЗ» стал составной частью туристической жизни города. Он очень полюбился жителям и гостям столицы и с каждый годом собирает все больше туристов», - сказала Мария Барагамян.

Большим ассортиментом пива и оригинальными закусками гостей угощали компании, представившие марки «Ереванское пиво», «Гюмри», «Александрополь», «Котайк», рсеторан Beer Academia, паб «Янки» чешский ресторан Karloff, кафе BeerMania. Впервые в этом году участвовали заводы «Алаверди» и «Дилижан», а также пабы Wild West и Barel.

Для посетителей были организованы различные игры и развлечения.

Неповторимым этот вечер сделала богатая концертная программа. Среди других живым исполнением порадовали всех группа Aleksandrapol и DJ Leo.