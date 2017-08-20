Член национальной сборной Армении по футболу Маркос Пизелли стал автором гола.

Как передает Арменпресс, во втором туре первенства Саудовской Аравии «Аль Шабаб» у себя дома «разгромил» команду «Аль Кадисия» со счетом 4:1.

Член национальной сборной Армении по футболу Маркос Пизелли был заявлен в стартовом составе. На 18 минуте наш полузащитник стал автором гола и на 89 минуте был заменен.

По итогам этого тура «Аль Шабаб» набрал 3 очка.