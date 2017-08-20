Время в Ереване: 11:07:36,   20 Август

Маркос Пизелли стал автором гола


Член национальной  сборной  Армении по футболу  Маркос Пизелли стал автором гола.

Как  передает Арменпресс, во втором туре первенства Саудовской Аравии «Аль Шабаб» у себя  дома «разгромил» команду «Аль Кадисия» со счетом 4:1.

 Член национальной  сборной  Армении по футболу  Маркос Пизелли был заявлен в  стартовом составе. На 18 минуте наш полузащитник  стал автором гола и на 89 минуте был заменен.

По итогам этого тура «Аль Шабаб» набрал 3 очка.



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