Маркос Пизелли стал автором гола
Член национальной сборной Армении по футболу Маркос Пизелли стал автором гола.
Как передает Арменпресс, во втором туре первенства Саудовской Аравии «Аль Шабаб» у себя дома «разгромил» команду «Аль Кадисия» со счетом 4:1.
Член национальной сборной Армении по футболу Маркос Пизелли был заявлен в стартовом составе. На 18 минуте наш полузащитник стал автором гола и на 89 минуте был заменен.
По итогам этого тура «Аль Шабаб» набрал 3 очка.
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