При содействии диаспорской  молодежи в  Джрашене открыт детский  сад

Спустя более 25 лет в Джрашене открыт детский сад.

Об этом Арменпресс сообщили в организации «Инициатива Тайная Дорога», добавив: Программу осуществили молодые люди из США, Ливана, Сирии – при поддержке и помощи местной молодежи».

Ребята из организации «Инициатива Тайная Дорога» трудились над проектом 2 года. Идея принадлежит Асмик Багдасарян (Лос-Анджелес).

«Идея организовать «Инициативу Тайной Дороги» родилась в 2009г. Тогда группа добровольцев, во главе с Нанор Балабанян, поехали в Гегаркуник, где организовали летний лагерь для детей. А потом захотелось помочь и другим общинам. Так и родилась организация студенческой армянской молодежи США», - сказала Асмик.

Члены организации вместе с организацией «Альфа Гамма Альфа» собрали 9000 долларов, на которые отремонтировали 2 комнаты в общинной школе. Этот детсад будет обслуживать 30 детей в возрасте 2-6 лет.

Этот детсад уже готов, но в Джрашене детей детсадовского возраста еще более 80 человек. Глава общины надеется, что скоро станет возможным расширить территорию детсада и удовлетворить потребность села полностью.