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При содействии диаспорской  молодежи в  Джрашене открыт детский  сад


Спустя более 25 лет в  Джрашене открыт детский  сад.

Об этом Арменпресс сообщили в организации «Инициатива Тайная Дорога», добавив: Программу  осуществили  молодые люди из США, Ливана, Сирии – при поддержке и помощи местной молодежи».

Ребята из организации «Инициатива Тайная Дорога» трудились над проектом 2  года. Идея  принадлежит Асмик  Багдасарян (Лос-Анджелес).

«Идея организовать «Инициативу Тайной Дороги» родилась в  2009г. Тогда  группа  добровольцев,  во главе  с Нанор Балабанян, поехали в Гегаркуник, где  организовали летний  лагерь для  детей. А потом захотелось помочь и другим общинам. Так и родилась организация студенческой  армянской  молодежи США», - сказала Асмик.

Члены  организации вместе  с организацией «Альфа Гамма Альфа» собрали 9000 долларов, на которые  отремонтировали 2  комнаты  в  общинной  школе. Этот детсад будет обслуживать 30 детей в возрасте  2-6 лет.

Этот детсад уже  готов, но в  Джрашене детей  детсадовского возраста еще более 80 человек. Глава общины  надеется, что скоро станет возможным расширить территорию детсада и удовлетворить потребность села  полностью.



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