Мэр Еревана встретился с президентом действующего в США спортклуба «Айастан»
Мэр Еревана Тарон Маркарян встретился с президентом действующего в США спортклуба «Айастан», чемпионом мира по «боям без правил» Григором Чивичяном.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, Тарон Маркарян представил гостю мероприятия по развитию спорта в Ереване, отметив важность формирования ереванский спортивных федераций.
Поблагодарив мэра за прием, Григор Чивичян отметил, что готов по возможности содействовать в осуществлении проектов мэрии и стать членом большой спортивной семьи Еревана.
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