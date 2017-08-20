Мэр Еревана встретился  с  президентом действующего в  США спортклуба  «Айастан»

Мэр Еревана Тарон Маркарян встретился с президентом действующего в США спортклуба «Айастан», чемпионом мира по «боям без правил» Григором Чивичяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, Тарон Маркарян представил гостю мероприятия по развитию спорта в Ереване, отметив важность формирования ереванский спортивных федераций.

Поблагодарив мэра за прием, Григор Чивичян отметил, что готов по возможности содействовать в осуществлении проектов мэрии и стать членом большой спортивной семьи Еревана.