Время в Ереване: 11:07:36,   20 Август

Мэр Еревана встретился  с  президентом действующего в  США спортклуба  «Айастан»


Мэр Еревана Тарон Маркарян  встретился  с  президентом действующего в  США спортклуба  «Айастан», чемпионом мира по «боям без правил» Григором Чивичяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, Тарон Маркарян   представил гостю мероприятия  по развитию спорта  в  Ереване, отметив важность формирования  ереванский спортивных федераций.

Поблагодарив мэра за прием, Григор Чивичян отметил, что готов по возможности содействовать в осуществлении проектов мэрии и стать членом большой  спортивной  семьи Еревана.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации