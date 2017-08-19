Время в Ереване: 11:07:36,   19 Август

В Японии девять человек попали в больницы после удара молнии


Девять человек были направлены в больницы из за удара молнии.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

Удар молнии случился в одном из токийских парков. Сообщается, что угрозы для жизни нет.



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