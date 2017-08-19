Время в Ереване: 11:07:36,   19 Август

В Армении пройдет первая Международная летняя школа по теоретической физике


В Ереване  21-26 августа пройдет первая Международная летняя школа  по теоретической физике, организованная программой «Армянский национальный Фонд науки и образования» совместно с Международным центром теоретической физики ЮНЕСКО.

Как  передает Арменпресс, школа  откроется 21 августа в 9:00.

Цель школы – собрать под одной  крышей молодых физиков и математиков для  обсуждений, лекций и обмена знаниями по математике и теоретической физике.

Идея  открытия Международной летней школы  по теоретической физике принадлежит физику-теоретику Ваче  Саакяну (США). Соорганизаторы - физик-теоретик, профессор Рубен Минасян (Франция), зав.теоретическим отделом Института физики РА  Рубен Манвелян,  и ведущий  специалист лаборатории теоретической физики ЕГУ Армен Нерсесян.

Лекции молодым ученым прочитают  физики из Великобритании, Франции, Португалии, Ирландии и США. Среди специалистов и молодые  теоретики из Армении, Ирана, России, Италии, Индии, Германии.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации