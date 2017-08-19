В Армении пройдет первая Международная летняя школа по теоретической физике

В Ереване 21-26 августа пройдет первая Международная летняя школа по теоретической физике, организованная программой «Армянский национальный Фонд науки и образования» совместно с Международным центром теоретической физики ЮНЕСКО.

Как передает Арменпресс, школа откроется 21 августа в 9:00.

Цель школы – собрать под одной крышей молодых физиков и математиков для обсуждений, лекций и обмена знаниями по математике и теоретической физике.

Идея открытия Международной летней школы по теоретической физике принадлежит физику-теоретику Ваче Саакяну (США). Соорганизаторы - физик-теоретик, профессор Рубен Минасян (Франция), зав.теоретическим отделом Института физики РА Рубен Манвелян, и ведущий специалист лаборатории теоретической физики ЕГУ Армен Нерсесян.

Лекции молодым ученым прочитают физики из Великобритании, Франции, Португалии, Ирландии и США. Среди специалистов и молодые теоретики из Армении, Ирана, России, Италии, Индии, Германии.