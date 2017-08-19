9 человек госпитализированы в результате ДТП на трассе Ереван-Севан

19 августа в результате столкновения автомобиля Hyundai и пассажирской «ГАЗели» на трассе Ереван-Севан госпитализированы 9 человек.

В МЦ «Св.Григорий Лусаворич» Арменпресс сообщили, что у доставленных граждан повреждения разной степени тяжести. Они проходят обследование.

Двое из госпитализированных несовершеннолетние.