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9 человек госпитализированы в результате ДТП на трассе Ереван-Севан


19 августа  в  результате  столкновения автомобиля Hyundai и пассажирской «ГАЗели» на  трассе  Ереван-Севан госпитализированы 9 человек.

В МЦ «Св.Григорий  Лусаворич» Арменпресс сообщили, что у доставленных граждан повреждения  разной  степени тяжести. Они проходят обследование.

Двое  из госпитализированных несовершеннолетние.



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