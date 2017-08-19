Взрыв прогремел на окраине сирийского города Латакия

Террористическая вылазка была предпринята в субботу на въезде в город Латакия (340 км от Дамаска), где находится крупнейший морской порт Сирии.

По предварительной информации, в результате взрыва заминированного автомобиля погибло два человека в районе Тишрин на окраине города, есть раненые. Их число уточняется.

В Латакии и ее окрестностях проживают выходцы из алавитской общины, к которой принадлежит президент Сирии Башар Асад. В январе жертвами теракта в пригороде Джебла стали 15 человек, свыше 40 получили ранения. Тогда ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).



