Испания сохранила уровень террористической угрозы, но усилила меры безопасности

Власти Испании сохранили уровень террористической угрозы на четвертом из пяти возможных, сообщает El Pais. Об этом заявил министр внутренних дел страны Хуан Игнасио Сойдо.

Министр подчеркнул, что при этом Испания усилит меры безопасности в связи с терактами в Каталонии. По его словам, полиция Испании и Каталонии усилят взаимодействие во всех сферах работы.

По словам главы МВД Испании, Мадрид также продолжит поддерживать контакт со спецслужбами других стран.

«В борьбе с джихадистским терроризмом, международное сотрудничество совершено необходимо», — подчеркнул он.

Четвертый «высокий» уровень террористической угрозы был установлен в июне 2015 года.