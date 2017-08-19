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СМИ: более 50 человек остаются в больницах после терактов в Каталонии


По меньшей мере 54 человека остаются в больницах после терактов в Каталонии. Об этом сообщила в субботу газета La Vanguardia.

По ее информации, 13 пострадавших находятся в критическом состоянии. Ожидается, что король Испании Филипп VI с супругой Летисией посетят в течение дня данные больницы. Жертвами и пострадавшими в результате терактов стали граждане 35 различных государств.



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