СМИ: более 50 человек остаются в больницах после терактов в Каталонии
По меньшей мере 54 человека остаются в больницах после терактов в Каталонии. Об этом сообщила в субботу газета La Vanguardia.
По ее информации, 13 пострадавших находятся в критическом состоянии. Ожидается, что король Испании Филипп VI с супругой Летисией посетят в течение дня данные больницы. Жертвами и пострадавшими в результате терактов стали граждане 35 различных государств.
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