Время в Ереване: 11:07:36,   19 Август

Генрих Мхитарян – в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»


 Известны  стартовые  составы матча   «Суонси Сити»-«Манчестер Юнайтед»

Как передает Арменпресс, матч  состоится на стадионе «Либерти», и «красные дьяволы» выйдут на поле в следующем составе:  Де Хеа, Валенсия, Байи, Джонс, Блинд, Матич, Мата, Мхитарян, Рэшфорд, Лукаку.   

 Встреча начнется в 15:30 по ереванскому  времени.



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