Генрих Мхитарян – в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»

Известны стартовые составы матча «Суонси Сити»-«Манчестер Юнайтед»

Как передает Арменпресс, матч состоится на стадионе «Либерти», и «красные дьяволы» выйдут на поле в следующем составе: Де Хеа, Валенсия, Байи, Джонс, Блинд, Матич, Мата, Мхитарян, Рэшфорд, Лукаку.

Встреча начнется в 15:30 по ереванскому времени.