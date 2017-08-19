Армия Ливана освободит от ИГ 120 квадратных километров сирийской границы

Армия Ливана освободит от боевиков террористической группировки "Исламское государство" 120 квадратных километров пограничной с Сирией территории.

Как сообщает «Арменпресс», об этом передает «РИА Новости».

"Часть территории, которую контролируют ИГ, 120 квадратных километров. Цель армии — дойти до сирийской границе не пересекая ее",- сказал официальный представитель ливанской армии генерал Али Кансу.

Ранее командование ливанской армии заявило о начале военной операции против ИГ на границе с Сирией.



