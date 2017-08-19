Полиция исключила теракт как основную версию нападения в Сургуте

Правоохранители не рассматривают теракт как основную версию нападения с ножом на людей в Сургуте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по ХМАО.

Как сообщается, личность напавшего предварительно установлена, проверяются данные о его психических заболеваниях. Версия о том, что нападение является терактом, «не является основной», добавили в ведомстве.

По уточненным данным, в результате нападения пострадали семь человек.

Ранее в полиции рассказали, что мужчина в маске наносил ножевые ранения прохожим на улице Бажова в Сургуте. Впоследствии он был ликвидирован, так как оказывал сопротивление.