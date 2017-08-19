На этой неделе противник нарушил режим прекращения огня 220 раз
13:52, 19 Август, 2017
С 13-19 августа на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 220 раз. В сторону армянских позиций произведено около 3300 выстрелов.
Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны Арцаха.
Передовые части Армии обороны Арцаха воздерживались от ответных действия. Они владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают уверенно нести боевую вахту.
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