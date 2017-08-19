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На этой неделе противник нарушил режим прекращения огня 220 раз


С 13-19 августа на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 220 раз.  В сторону армянских позиций произведено около 3300 выстрелов.  

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  Минобороны  Арцаха.

Передовые части Армии обороны  Арцаха воздерживались от ответных действия. Они  владеют оперативно-тактической  обстановкой  и продолжают уверенно нести боевую вахту.



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