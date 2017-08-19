Испанская полиция ищет главного подозреваемого в теракте в Барселоне

Правоохранительные органы Испании ищут основного подозреваемого в организации теракта в Барселоне – марокканца Юнеса Абуякуба.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на агенство Efe.

Правоохранительные органы ранее предполагали, что наезд на пешеходов в центре Барселоны совершил Мусса Укабир, 17 лет, однако глава правоохранительных органов Каталонии Хосеп Луис Траперо вечером в пятницу заявил, что эта версия "менее вероятная", чем считалось ранее. Согласно новой версии наезд совершил Юнес Абуякуб, которому удалось скрыться с места преступления.

17 августа микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.