Советник Роухани: для Ирана Армения – мост для выхода на рынки Евразии и Европы

Для бизнесменов Ирана Армения – удобный международный транспортный мост для выхода на рынки Евразии и Европы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ИА Irna, так заявил советник президента Ирана Роухани, секретарь Координационного совета свободных экономических зон Акбар Торкан.

«У Армении светлое будущее, ее официальные лица по вопросам экономики и торговли разработали прекрасные планы развития до 2035г.», - сказал Торкан на встрече с иранскими бизнесменами, проживающими в Армении.

Торкан призвал государственные и частные сектора Ирана воспользоваться инвестиционными возможностями в Армении и налаживать здесь бизнес, одновременно использовать возможности Армении для выхода на 180-миллионный рынок ЕАЭС и рынки Европы.

Делегации иранской экономической зоны «Арас» во главе с советником президента Ирана Хасана Роухани находится в Армении с трехдневным визитом. Члены делегации встретились с министром энергетических инфраструктур и природных недр Ашотом Манукяном, с вице-премьером, министром международной интеграции и реформ Ваге Габриеляном. Сурен Караян и Акбар Торкан подписали меморандум, цель которого – установить основные направления сотрудничества между Арменией и Ираном в области СЭЗ, в частности – обеспечить тесное сотрудничество и развитие ЗСТ «Мегри» и «Арас».

Международный транспортный коридор «Север-Юг» в первую очередь создан на основании подписанного в 2000г. соглашения между Ираном, Россией и Индией.

Коридор длиной 720 км связывает Европу с Индией и государствами Персидского залива – с использованием морских, автомобильных и железных дорог.