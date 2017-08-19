Шармазанов ответил на предложение Багратяна заменить название «Айастан» на «Армению»

Вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов ответил на предложение экс-премьера РА Гранта Багратяна переименовать Айастан в Армению.

В беседе с Арменпресс Шармазанов отметил, что предложение неудачное.

«Что значит переименовать Айастан в Армению? Самоназвание государств – закономерность. Например, Сакартвело – Грузия, Эллада – Греция, Дойчланд – Германия, Шкиперия – Албания, Мадьярорсаг – Венгрия …

И наконец, мы – потомки Айка, победившего Бэла. Так что страна должна называться Айастан», - сказал Шармазанов.