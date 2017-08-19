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Шармазанов ответил на предложение Багратяна заменить название «Айастан» на «Армению»


Вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов ответил на предложение  экс-премьера РА Гранта Багратяна переименовать Айастан в Армению.

В беседе с Арменпресс Шармазанов  отметил, что предложение  неудачное.

«Что значит переименовать Айастан в Армению? Самоназвание  государств – закономерность. Например, Сакартвело – Грузия, Эллада – Греция, Дойчланд – Германия, Шкиперия – Албания, Мадьярорсаг – Венгрия …

И наконец, мы – потомки Айка, победившего Бэла. Так что страна должна называться Айастан», - сказал Шармазанов.

 



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