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СМИ: на востоке Индии из-за наводнения погибли более 150 человек


Число погибших в результате наводнения в восточном индийском штате Бихар составило 153 человек, всего в зоне затопления оказались более 10 млн человек. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, причиной наводнения стали мощные муссонные ливни, не прекращавшиеся несколько дней.

По информации телеканала, в помощь пострадавшим от стихии районам направляются армейские подразделения, военнослужащие создают лагеря временного размещения беженцев от стихии. Власти развернули более 1,7 тыс. общественных бесплатных кухонь для жителей пострадавших регионов.



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