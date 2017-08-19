СМИ: на востоке Индии из-за наводнения погибли более 150 человек

Число погибших в результате наводнения в восточном индийском штате Бихар составило 153 человек, всего в зоне затопления оказались более 10 млн человек. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, причиной наводнения стали мощные муссонные ливни, не прекращавшиеся несколько дней.

По информации телеканала, в помощь пострадавшим от стихии районам направляются армейские подразделения, военнослужащие создают лагеря временного размещения беженцев от стихии. Власти развернули более 1,7 тыс. общественных бесплатных кухонь для жителей пострадавших регионов.