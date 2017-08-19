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Эффективные новации полностью исключат ограбление банкоматов в Армении


Полиция  РА  заверяет, что в  результате  эффективных и надежных новаций случаи ограбления банкоматов в Армении полностью исключатся.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, системы  видеонаблюдения банкоматов отныне  позволят четко идентифицировать лицо подошедшего к  банкомату, рост, что поможет при выяснении личности в случае необходимости. 

Будет еще одна новация по повышению надежности банкоматов и предотвращению краж. В случае применения  физической  силы или технических средств особое  красящее вещество выльется на купюры в ящике. Краска не  смывается, так  что деньги становятся непригодными для  применения.

В  результате  взлом банкомата становится  бессмысленным.

Новая система  уже  устанавливается. Скоро все  банкоматы Армении будут снабжены  «красящими» банкоматами. Таким образом, «взятие» банкоматов полностью  можно исключить, поскольку для  преступника, с точки зрения выигрыша, оно станет абсолютно невыгодным делом.

 

 

 



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