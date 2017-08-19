Эффективные новации полностью исключат ограбление банкоматов в Армении

Полиция РА заверяет, что в результате эффективных и надежных новаций случаи ограбления банкоматов в Армении полностью исключатся.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, системы видеонаблюдения банкоматов отныне позволят четко идентифицировать лицо подошедшего к банкомату, рост, что поможет при выяснении личности в случае необходимости.

Будет еще одна новация по повышению надежности банкоматов и предотвращению краж. В случае применения физической силы или технических средств особое красящее вещество выльется на купюры в ящике. Краска не смывается, так что деньги становятся непригодными для применения.

В результате взлом банкомата становится бессмысленным.

Новая система уже устанавливается. Скоро все банкоматы Армении будут снабжены «красящими» банкоматами. Таким образом, «взятие» банкоматов полностью можно исключить, поскольку для преступника, с точки зрения выигрыша, оно станет абсолютно невыгодным делом.