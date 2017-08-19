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Московский «Арарат» отметил третью победу подряд


Московский  «Арарат» отметил третью победу  подряд.

Как  передает Арменпресс, в 6-ом туре чемпионата 3-го дивизиона России московский "Арарат" встречался с «Энергомашем». Благодаря  голам Марата Измайлова и Романа Павлюченкова  "Арарат" выиграл со счетом 2:1.

По итогам 6-го тура у "Арарата" 13 очков, и он возглавляет турнирную таблицу.



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