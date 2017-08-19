Глава МИД России Сергей Лавров может в августе посетить регион Персидского залива, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.



"Прорабатывается визит министра иностранных дел России в регион Персидского залива, который может состояться до конца месяца", — сказал собеседник агентства.

Этим летом отношения между государствами Персидского залива резко обострились. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и поддержавший их Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Катаром и прекратили с Дохой всякое сообщение, обвинив ее в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.





