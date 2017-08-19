Время в Ереване: 11:07:36,   19 Август

Министр ЧС РА наградил экипаж самолета ИЛ-76 МЧС РФ


Экипаж  самолета  ИЛ-76 МЧС РФ завершил участие  в  тушении пожара в Хосровском заповедном лесу, совершив  17 полетов.

За активное  содействие в тушении крупных лесных пожаров министр ЧС РА Давид Тоноян наградил экипаж самолета  ИЛ-76 МЧС РФ во главе  с командиром Евгением Серых медалями МЧС РА «Сотрудничество ради спасения» и «Предотвращение. Помощь. Спасение».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Хосровском заповеднике продолжаются работы по восстановлению леса. На месте  работают спасатели МЧС РА, экологи и работники лесного хозяйства.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации