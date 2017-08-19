Министр ЧС РА наградил экипаж самолета ИЛ-76 МЧС РФ

Экипаж самолета ИЛ-76 МЧС РФ завершил участие в тушении пожара в Хосровском заповедном лесу, совершив 17 полетов.

За активное содействие в тушении крупных лесных пожаров министр ЧС РА Давид Тоноян наградил экипаж самолета ИЛ-76 МЧС РФ во главе с командиром Евгением Серых медалями МЧС РА «Сотрудничество ради спасения» и «Предотвращение. Помощь. Спасение».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Хосровском заповеднике продолжаются работы по восстановлению леса. На месте работают спасатели МЧС РА, экологи и работники лесного хозяйства.