Время в Ереване: 11:07:36,   19 Август

В перестрелках в американском штате Флорида один полицейский погиб и трое ранены


Один сотрудник полиции погиб, еще трое ранены в двух перестрелках в американском штате Флорида.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на агенство Associated Press.

По данным агенства, инцидент произошел в городе Кисими в американском штате Флорида. Трое подозреваемых задержаны.

По случаю того, что произошло членам семьи погибшого полицейского выразили свои соболезнования Дональд Трамп и губернатор Флориды Рик Скотт.


 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации