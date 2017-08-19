В перестрелках в американском штате Флорида один полицейский погиб и трое ранены

Один сотрудник полиции погиб, еще трое ранены в двух перестрелках в американском штате Флорида.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на агенство Associated Press.

По данным агенства, инцидент произошел в городе Кисими в американском штате Флорида. Трое подозреваемых задержаны.

По случаю того, что произошло членам семьи погибшого полицейского выразили свои соболезнования Дональд Трамп и губернатор Флориды Рик Скотт.



