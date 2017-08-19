Левон Аронян – победитель турнира в Сент Луисе
Лидер армянских шахмат Левон Аронян – победитель турнира Grand Chess Tour в Сент Луисе.
Как передает Арменпресс, уже за два тура до окончания соревнований по быстрым и блиц-шахматам Аронян стал недосягаемым для соперников. Армянский гроссмейстер набрал 24,5 очка и стал победителем турнира.
Аронян обошел Яна Непомнящего, Ле Куанг Лиема, Фабиано Каруану, Леньера Домингеса. Проиграл только Давиду Наваре.
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