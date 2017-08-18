Всемирно известный актер Джон Малкович посетит Армению

Мегазвезда Голливуда Джон Малкович посетит Армению, где примет участие в торжественной церемонии открытия V Международного фестиваля им. Арама Хачатуряна.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Молодежного оркестра Армении.

Торжественная церемония открытия V Международного фестиваля им. Арама Хачатуряна состоится 11 октября в 19:00 часов. Она состоится в Концертном зале им. Арама Хачатуряна.

Организатор мероприятия - Молодежный оркестр Армении.