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Всемирно известный актер Джон Малкович посетит Армению


Мегазвезда  Голливуда Джон Малкович посетит Армению, где  примет участие  в торжественной  церемонии открытия V Международного фестиваля  им. Арама Хачатуряна.

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе Молодежного оркестра Армении.

Торжественная церемония открытия V Международного фестиваля  им. Арама Хачатуряна состоится 11 октября в  19:00 часов. Она  состоится в  Концертном зале им. Арама Хачатуряна.

Организатор мероприятия - Молодежный оркестр Армении.

 



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