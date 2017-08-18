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Футболисты «Реала» перед тренировкой почтили память жертв теракта в Барселоне


Футболисты  «Реала» перед очередной тренировкой  минутой молчания почтили память жертв  теракта  в  Барселоне.

Как  передает Арменпресс, размещенная на Facebook-странице  клуба фотография сопровождается словами: «Футболисты  и тренерский  состав сегодня перед тренировкой почтил минутой  молчания  память жертв  теракта  в  Барселоне».



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