Футболисты «Реала» перед тренировкой почтили память жертв теракта в Барселоне

Футболисты «Реала» перед очередной тренировкой минутой молчания почтили память жертв теракта в Барселоне.

Как передает Арменпресс, размещенная на Facebook-странице клуба фотография сопровождается словами: «Футболисты и тренерский состав сегодня перед тренировкой почтил минутой молчания память жертв теракта в Барселоне».