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После теракта в Барселоне Франция усилила контроль на границе с Испанией


После  теракта в  Барселоне Франция усилила  контроль на границе с Испанией.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом в Twitter сообщил глава французского МВД Жерар Коллон. 

" Мы усиливаем контроль на границе полицией и гражданской гвардией", - написал Коллон.

Он отметил, что один террорист скрылся – имея в виду  водителя фургона, въехавшего в толпу людей на бульваре Рамбла в Барселоне.

 



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