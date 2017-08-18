После теракта в Барселоне Франция усилила контроль на границе с Испанией.

Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом в Twitter сообщил глава французского МВД Жерар Коллон.

" Мы усиливаем контроль на границе полицией и гражданской гвардией", - написал Коллон.

Он отметил, что один террорист скрылся – имея в виду водителя фургона, въехавшего в толпу людей на бульваре Рамбла в Барселоне.