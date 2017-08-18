Предстоят изменения в организации движения транспорта в Ереване

Дорожная полиция извещает, что с целью устранения опозданий и пробок общественного транспорта с 22 августа 2017г.на перекрестах пр.Комитаса-ул.Вагаршяна и ул.Алабяна-ул.Маргаряна произойдут изменения.

Как передает Арменпресс, в результате изменений правый поворот от пр.Комитаса к ул.Вагаршяна и от ул.Алабяна к ул.Маргаряна в сторону ул.Фучика общественный транспорт по светофорам в указанных направлениях будет двигаться беспрерывно – без остановок при запрещающих сигналах.