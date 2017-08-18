Время в Ереване: 11:07:36,   18 Август

Предстоят изменения в организации движения транспорта в Ереване


Дорожная полиция извещает, что  с целью устранения опозданий и пробок общественного транспорта с 22 августа  2017г.на перекрестах пр.Комитаса-ул.Вагаршяна и ул.Алабяна-ул.Маргаряна произойдут изменения. 

Как  передает Арменпресс, в  результате изменений правый поворот от пр.Комитаса к ул.Вагаршяна и от ул.Алабяна к ул.Маргаряна в  сторону  ул.Фучика общественный  транспорт по светофорам в указанных направлениях будет двигаться беспрерывно – без остановок при запрещающих сигналах.

 

 



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