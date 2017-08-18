Полиция Финляндии усилила меры безопасности в аэропорту и вокзалах Хельсинки – после нападения в городе Турку.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на прохожих в финском городе Турку. Несколько человек получили ранения. Полиция открыла огонь по нападавшему. Один человек задержан.

Ранее полиция безопасности Финляндии повысила уровень террористической угрозы в стране в связи с поступившей информацией о подготовке терактов.