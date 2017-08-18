В Испании во время теракта пропал ребенок из Британии

Власти Великобритании внимательно следят за информацией о ребенке, гражданине Британии, который пропал во время теракта в Барселоне, сообщила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в эфире телеканала Sky News, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы ищем сведения о ребенке, который пропал и который является британским гражданином", — сказала она.

Также, по словам Мэй, число британцев, пострадавших в результате теракта, может вырасти.

Ранее МИД Великобритании сообщил РИА Новости, что оказывает поддержку нескольким британцам, пострадавшим в теракте, а также разместил дополнительный штат сотрудников в Барселоне. По предварительным данным ряда британских СМИ, граждан Великобритании среди погибших нет.