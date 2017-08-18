Комитет госдоходов дал разъяснения по поводу конфискации в РФ партии рыбы из РА. Арменпресс представляет его полностью.

О конфискации в аэропорту Сочи 280 кг рыбы из Армении сообщаем, что нет никакой необходимости в какой-либо таможенной процедуре для грузоперевозок и/или пассажироперевозок между аэропортами, находящимися внутри таможенной территории стран ЕАЭС, поскольку с момента вступления в силу договора от 10 октября 2014г. «О присоединении Армении к договору от 29 мая 2014г. "О Евразийском экономическом союзе"», то есть со 2 января 2015г. в международных аэропортах Армении, как и других стран ЕАЭС, отменен таможенный контроль по тем грузоперевозкам и/или пассажироперевозкам, которые осуществляются между ЕАЭС и РА.

Следовательно, при воздушной перевозке из РА в РФ указанные 280 кг рыбы не подлежали таможенному контролю или оформлению. В данном случае мы имеем дело не с таможенным, а ветеринарным контролем, осуществление которого вне компетенции КГД РА».