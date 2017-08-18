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Комитет госдоходов дал разъяснения по поводу конфискации в РФ партии рыбы из РА


Комитет госдоходов  дал разъяснения  по поводу конфискации в РФ  партии рыбы из РА. Арменпресс представляет его полностью.

О конфискации в  аэропорту  Сочи 280 кг рыбы из Армении сообщаем, что нет никакой необходимости в  какой-либо таможенной  процедуре  для грузоперевозок и/или пассажироперевозок между аэропортами, находящимися внутри таможенной  территории стран ЕАЭС, поскольку с момента  вступления  в  силу договора от 10 октября 2014г. «О присоединении Армении к   договору от 29 мая 2014г. "О Евразийском экономическом союзе"», то есть со 2  января 2015г.  в международных аэропортах Армении, как и других  стран ЕАЭС, отменен таможенный  контроль по тем  грузоперевозкам и/или пассажироперевозкам, которые  осуществляются между ЕАЭС и РА.

Следовательно, при воздушной перевозке из РА в  РФ указанные 280 кг рыбы не подлежали таможенному контролю или оформлению. В  данном случае мы  имеем дело не с таможенным, а ветеринарным контролем, осуществление  которого вне компетенции КГД РА».

 

 

 

 



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