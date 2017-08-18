При терактах в Испании погибли или пострадали граждане 34 стран

Граждане 34 стран погибли или получили ранения в результате терактов в Барселоне и Камбрильсе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

"Погибшие и раненые в терактах в Камбрильсе и Барселоне, по предварительным данным, из 34 различных стран", — говорится в сообщении в Twitter службы по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

По данным ведомства, в этот список стран входят: Испания, Германия, Алжир, Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Марокко, Канада, Китай (и Тайвань), Колумбия, Румыния, Венесуэла, Куба, Эквадор, Египет, США, Филиппины, Франция, Британия, Греция, Голландия, Гондурас, Венгрия, Ирландия, Италия, Кувейт, Македония, Мавритания, Пакистан, Перу, Доминиканская республика, Турция.