Франция заплатила большую цену в теракте в Барселоне, заявил Макрон

Франция заплатила большую цену в теракте, произошедшем в четверг в Барселоне. Как передает Арменпресс, об этом написал президент страны Эммануэль Макрон в своем аккаунте в Twitter.

"Франция заплатила дорогую цену в этом ужасном теракте в Барселоне. Поддержка жертвам, их семьям и их близким", — говорится в сообщении Макрона.

Утром в пятницу министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сообщил, что 17 граждан страны находятся в тяжелом состоянии после теракта в Барселоне. Ранее МИД Франции сообщил, что в результате теракта пострадало 26 французов, причем 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Ожидается, что в течение дня глава МИД Жан-Ив Ле Дриан посетит Барселону.