Память жертв терактов почтили минутой молчания в Барселоне

Церемония минуты молчания в память жертв терактов в Каталонии прошла в пятницу в полдень на площади Каталунья в Барселоне. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет испанская газета La Vanguardia.

На площади собрались несколько тысяч человек. В церемонии приняли участие испанский король Фелипе VI, председатель испанского правительства Мариано Рахой, глава Каталонии Карлес Пучдемон, алькальд (градоначальница) Барселоны Ада Колау, лидеры испанских политических партий.

По окончанию минуты молчания некоторые из собравшихся начали кричать: "Я не боюсь!"

На церемонии были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Полиция рекомендовала желающим принять в ней участие приходить на площадь Каталунья пешком и без больших сумок.

С полночи пятницы в Испании объявлен трехдневный траур.