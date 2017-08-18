Сборные Армении по борьбе едут на первенство мира

Сборные Армении по вольной и греко-римской борьбе 19-го августа едут на первенство мира 2017 года, которое состоится в Париже.

Как передает «Арменпресс», главные тренеры обеих сборных – Апетнак Кургинян и Левон Джулфалакян, заявили составы сборных.

В стартовый день первенства мира, 21-го августа, в борьбу вступят олимпийский чемпион Артур Алексанян, Артур Шагинян, Карапет Чалян и Варшам Боранян.

Соревнования по вольной борьбе начнутся 25-го августа.

Первенство мира 2017 года по вольной и греко-римской борьбе пройдет в Париже 21-26-го августа.