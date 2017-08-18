Певец Евгений Осин пропал в Москве

Полиция ищет пропавшего в Москве музыканта Евгения Осина. Как сообщает «Арменпресс», об этом информируют российские СМИ.

Накануне жительница Москва обратилась в полицию с сообщением о пропаже брата. ведутся мероприятия по установлению местонахождения певца.

Сообщается, что Осин вышел из дома 15 августа и не вернулся.