Меркель: теракты не изменят образ жизни европейцев

Террористам не удастся изменить образ жизни европейцев. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявила в пятницу канцлер Ангела Меркель, комментируя теракт в Барселоне.

"Мы не позволим этим убийцам изменить наш образ жизни, - сказала она. - Терроризм может нести нам много грустных и печальных моментов, но он не сможет нас победить".

"Именно Барселона символизирует многое из того, что является воплощением образа жизни свободного мира: красота, терпимость, любовь к жизни, мирное сосуществование людей разных стран и культур", - отметила Меркель. "Эти смертоносные нападения вновь показали, насколько исламский терроризм бесчеловечен", - подчеркнула канцлер ФРГ.



