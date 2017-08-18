Бывший вице-президент США Гор посоветовал Трампу уйти в отставку

Бывший вице-президент США Альберт Гор высказал мнение, что президенту США Дональду Трампу следует покинуть пост. Как передает Арменпресс, об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

Гор сделал такое заявление, когда общался с представителями британской новостной и развлекательной компании LADbible, представляя свой новый документальный фильм. "Уйти в отставку", - сказал американский политик в ответ на вопрос о том, какой бы совет он мог дать Трампу.

Ранее Гор критикова решение Трампа отказаться от Парижского соглашения по климату и предполагал, что президентство Трампа завершится ранее сроков, предписанных американскими законами.

Гор - вице-президент США с 1993 по 2001 годы - известен деятельностью по охране окружающей среды. В 2007 году фильм Гора "Неудобная правда" о воздействии человека на климат получил два "Оскара" (как лучшая документальная лента и за лучшую оригинальную песню).